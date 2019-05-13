(Görüntülü) İntikal sırasında dereye düşen Uzman Çavuş şehit oldu

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken dengesini kaybedip, suya düşen Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk (29) şehit oldu.



Olay, akşam saatlerinde Pülümür'ün Çatan Köyü kırsalında meydana geldi. Bingöl'ün Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca, Cumartesi günü terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eme Sarıtaş-16' operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında akşam saatlerinde intikal sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken, dengesini kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk suya düştü. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Bingöl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün naaşı, morga kaldırıldı. Bekar olan şehit Öztürk'ün cenazesinin, yapılacak otopsi sonrası memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gönderileceği belirtildi.