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(Görüntülü) 'İntiharı aklımdan çıkaramıyorum' notu bırakıp, 9'uncu kattan atladı

ADANA, () - ADANA'da, üniversite son sınıf öğrencisi Begüm D. (25), 9'uncu kattaki evin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. Bipolar bozukluğu olan Begüm D.'nin, ailesine bıraktığı, 'Bu hastalığı yenmek için ilaç kullandım....

ADANA, () - ADANA'da, üniversite son sınıf öğrencisi Begüm D. (25), 9'uncu kattaki evin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. Bipolar bozukluğu olan Begüm D.'nin, ailesine bıraktığı, 'Bu hastalığı yenmek için ilaç kullandım. Tüm tedavilere rağmen intihar etmeyi aklımdan çıkaramıyorum. Lütfen beni affedin, artık dayanamıyorum' yazılı not bulundu. 

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Özel üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gören, son sınıf öğrencisi Begüm D., ailesiyle oturduğu 9'uncu kattaki evin penceresinden atladı. Genç kızın atladığını görenler, hemen ailesine haber verdi. Panikle sokağa koşan aile bireyleri, kızlarını kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken görüp, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Begüm D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Begüm D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İntiharla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Begüm D.'nin, bir süredir psikolojik tedavi gördüğünü ve bipolar bozukluğunun olduğunu belirledi. Begüm D.'nin, ailesine bıraktığı, 'Bu hastalığı yenmek için ilaç kullandım. Tüm tedavilere rağmen intihar etmeyi aklımdan çıkaramıyorum. Lütfen beni affedin, artık dayanamıyorum' yazılı not bulundu. 

Begüm D.'nin yakın zamanda Çekya'da 5 ay staj yaptığı da öğrenildi.

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