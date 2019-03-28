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(Görüntülü) İntihara kalkışan ikizini kurtarmak isterken boğuldu

SAMSUN'da, denize atlayarak intihara kalkışan bedensel engelli Murat Ü. (28) ile onu kurtarmak için peşinden atlayan ikiz kardeşi Yunus Ü. (28) dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. Yunus Ü. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere...

SAMSUN'da, denize atlayarak intihara kalkışan bedensel engelli Murat Ü. (28) ile onu kurtarmak için peşinden atlayan ikiz kardeşi Yunus Ü. (28) dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. Yunus Ü. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 18:00 sıralarında Atakum ilçesi Halk İskelesi'nde meydana geldi. Yunus Ü., bedensel engelli ikiz kardeşi Murat Ü.'den haber alamayınca polise başvurdu. Bu sırada Murat Ü., kardeşini arayarak canına kıyacağını söyledi. Yunus Ü. de Halk İskelesi'nde olduğunu öğrendiği kardeşi Murat Ü.'nün yanına gitti. İddiaya göre, kardeşinin denize atladığı gören Yunus Ü. de peşinden suya atladı. İkiz kardeşler suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adam ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, boğulmak üzere olan kardeşleri sudan çıkardı. Bilinci kapalı olan iki kardeş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kalbi duran Murat Ü., yapılan müdahale ile hayata döndürülürken, Yunus Ü. ise tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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