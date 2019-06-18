Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

(Görüntülü) İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar

BARTIN'da, eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı inşaat işçisi Ersin K. (39), 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polisin yaklaşık bir saatlik çabası sonucu ikna edilen Ersin K. eylemine son verirken, çevrede toplananlar...

BARTIN'da, eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı inşaat işçisi Ersin K. (39), 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polisin yaklaşık bir saatlik çabası sonucu ikna edilen Ersin K. eylemine son verirken, çevrede toplananlar cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Olay, Kemerköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Eşinin şikayeti üzerine mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı verilen inşaat işçisi Ersin K., intihar etmek amacıyla 4 katlı binanın çatısına çıktı. Ersin K.’yi gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri çatının altına şişme yatak açarak önlem alırken, polis de binanın önündeki yolu trafiğe kapattı. Çatıya çıkan polisler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Ersin K.’yi ikna ederek indirdi. Ersin K.'nin eylemi sırasında çevrede toplanan kişiler, cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Ersin K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328