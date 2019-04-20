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(Görüntülü) İntihar ettiği ileri sürülen genç, kaza sonucu vurulmuş

KONYA'da intihar ettiği öne sürülen Tunahan Hakkı Selek'in (21), arkadaşı Mustafa K. (20) ile birlikte tuttuğu tüfeğin ateş alması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mustafa K. ile olayın yaşandığı iş yerinin sahibi...

KONYA'da intihar ettiği öne sürülen Tunahan Hakkı Selek'in (21), arkadaşı Mustafa K. (20) ile birlikte tuttuğu tüfeğin ateş alması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mustafa K. ile olayın yaşandığı iş yerinin sahibi Uğur T. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 18 Nisan günü saat 21.45 sıralarında Horozluhan Mahallesi Çambalı Sokak'taki Uğur T.'ye ait lastik dükkanında meydana geldi. İşyeri sahibi Uğur T. ile beraberinde bulunan Mustafa K. polisi arayarak, arkadaşları Tunahan Hakkı Selek'in asma katta yanında getirdiği tüfeği başına ateşleyerek, intihar ettiğini söyledi. İkili, olay yerine gelen polise de silah sesi üzerine asma kata çıktıklarını ve Tunahan Hakkı Selek'i kanlar içinde bulduklarını anlattı. Ancak polis, tüfeğin yerde sırtüstü yatan Selek'in başının altında olması, 2 ayrı noktada kan lekeleri bulunması ve eşyaların duruş şeklinden olayın intihar olmadığını belirledi. Bunun üzerine Uğur T. ve Mustafa K. gözaltına alındı. Uğur T., sorguda olay anında iş yerinin alt katında olduğunu, Tunahan Hakkı Selek ile Mustafa K.'nın asma katta oturduğunu, silah sesi üzerine yukarı çıktığını ifade etti. Mustafa K. ise arkadaşının kaza sonucu ölümüne neden olduğunu itiraf etti. Musatafa K. ''Tunahan, getirdiği silahla oynuyordu. Ben de dipçikten tuttum. Silahı bırakmasını söylüyordum. O sırada silah ateş aldı. Nasıl ateş aldığını bilmiyorum. Kanlar içinde görünce şoka girdim. Korktuğum için intihar ettiğini söyledim'' dedi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 arkadaş, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı getrilerek, serbest bırakıldı.

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