(Görüntülü) İnşaattan düşen alçı ustası yaralandı

BURDUR'da inşaatta alçı sıva yapan İsmail Türksoy (25), iskeleden düşerek ağır yaralandı.



Merkez Bahçelievler Mahallesi Şehit Akif Altay Caddesi'nde inşaatın iç kısmında alçı sıva yapan İsmail Türksoy iddiaya göre dengesini kaybederek, üzerinde çalıştığı 3-4 metre yükseklikteki iskeleden zemine düştü. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kaburgaları ile sol kolunun kırıldığı belirlenen Türksoy, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kırılan kaburga kemiklerinin akciğerine zarar verdiği belirlenen İsmail Türksoy, Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.