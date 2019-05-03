(Görüntülü) İnşaattaki toprak kayması site sakinlerini korkuttu
KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, 17 Ağustos depreminde orta hasar görmesi nedeniyle onarım gören 34 dairenin bulunduğu sitenin hemen yanında yapılan inşaatta toprak kayması meydana geldi. Korku yaşayan site sakinleri önlem alınmasını istedi. Darıca...
03 Mayıs 2019 Cuma 15:26
KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, 17 Ağustos depreminde orta hasar görmesi nedeniyle onarım gören 34 dairenin bulunduğu sitenin hemen yanında yapılan inşaatta toprak kayması meydana geldi. Korku yaşayan site sakinleri önlem alınmasını istedi. Darıca Yeni Mahalle Acıçeşme Sokak’ta bulunan 5 katlı 3 blok 34 daireden oluşan sitenin yanında yapılan inşaat korku yarattı. İstinat duvarı yapılmadan yapımına başlanan inşaat nedeniyle toprak kayması yaşanırken, binanın çevresinde yaşanan çökmeler üzerine eski demir korkuluklarla önlem alındı. Bina sakinleri, 17 Ağustos 1999 depreminde orta hasar gördüğünü, binada güçlendirme çalışması yapıldığını belirterek, inşaatta gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Site yöneticisi Hülya Mart, "Binamız eski bir bina. Depremde orta hasar aldı. Binanın kolonlarına güçlendirme yapıldı. 34 dairenin can güvenliği yok. Binanın temeli boşalmaya başladı. Evlerimizde çatlaklar meydana geldi. Yetkililer tedbir almazsa evlerimiz başımıza yıkılacak" dedi.
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