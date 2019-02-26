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(Görüntülü) İnşaatlardan demir çalan kardeşler tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde inşaatlardan demir çalan Ali Z. (29) ile kardeşi Haydar Z. (25), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Pazarcık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki inşaatta...

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde inşaatlardan demir çalan Ali Z. (29) ile kardeşi Haydar Z. (25), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Pazarcık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki inşaatta meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için yaptığı çalışmada, şüphelilerin çaldıkları demirleri kamyonetle taşıdıklarını belirledi. Önce kamyonetin plakasını tespit eden ekipler, demirleri Ali Z. ile kardeşi Haydar Z.'nin çaldığını saptadı. Polis, yaptığı operasyonla 2 kardeşi yakalarken, adreslerinde yapılan aramada inşaatlardan çaldıkları öne sürülen 650 kilo bükülmüş inşaat demiri ile 450 kilo kalıp demiri olmak üzere toplam bir ton 100 kilo demir ele geçirildi. Sorgularında suçlarını itiraf eden Ali Z. ile kardeşi Haydar Z., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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