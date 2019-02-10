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(Görüntülü) İnşaatın asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın öldü

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Seher Çıra (81) hayatını kaybetti. Olay öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kontrol için gelen...

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Seher Çıra (81) hayatını kaybetti. Olay öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kontrol için gelen inşaat bekçisi, asansör boşluğunda hareketsiz yatan kadını görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Öğle saatlerinde evinden çıkan Çıra'nın inşaat alanına girdiği ve dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştüğü tahmin ediliyor. Yaşlı kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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