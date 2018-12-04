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(Görüntülü) İnşaatın 10'uncu katından düşen Afgan işçi öldü

TOKAT'ta, kaynakçı olarak çalıştığı inşaatın 10'uncu katından düşen Afganistan uyruklu Farrokittin Feizi (26) yaşamını yitirdi. Olay, saat 16.00 sıralarında Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki 11 katlı bina inşaatında meydana geldi. Kaynakçı...

TOKAT'ta, kaynakçı olarak çalıştığı inşaatın 10'uncu katından düşen Afganistan uyruklu Farrokittin Feizi (26) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki 11 katlı bina inşaatında meydana geldi. Kaynakçı olarak çalışan Afganistan uyruklu Farrokittin Feizi, inşaat asansörüyle 10’uncu kata taşınan kaynak malzemelerini almak için balkon bölümüne çıktı. Asansördeki malzemeleri aldığı sırada asansörün halatı koptu, dengesini kaybeden Feizi 10’uncu kattan zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Afganistan uyruklu işçiyi ambulansla özel bir hastanenin acil servisine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Feizi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Afganistan uyruklu işçinin 2 yıldır Türkiye’de yaşadığı, 5 ay önce de nişanlandığı belirlendi. 

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