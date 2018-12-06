BURSA'nın İznik ilçesinde inşaat çukuruna düşen köpek, çevredeki esnaf tarafından kurtarıldı. Beyler Mahallesi'nde bulunan inşaat alanındaki çukura bir sokak köpeği. Köpeğin sesini duyan çevredeki esnaf, inşaat alanına geldi. Esnaf, getirdikleri merdivenı çukura koyarak köpeğin çıkmasını sağladı. Kurtarılan köpek, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
(Görüntülü) İnşaat çukuruna düşen köpeği esnaf kurtardı
BURSA'nın İznik ilçesinde inşaat çukuruna düşen köpek, çevredeki esnaf tarafından kurtarıldı. Beyler Mahallesi'nde bulunan inşaat alanındaki çukura bir sokak köpeği. Köpeğin sesini duyan çevredeki esnaf, inşaat alanına geldi. Esnaf,...
06 Aralık 2018 Perşembe 16:08
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