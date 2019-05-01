(Görüntülü) İnekleri aramaya giden Berat, kayboldu

ERZURUM'un Narman ilçesi Koçkaya köyünde inekleri aramak için meraya giden Berat Akdemir (10) kayboldu. Akdemir'in bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Koçkaya köyünde yaşayan Südret- Cevat Akdemir çiftinin 5 çocuğundan Berat, dün saat 16.30 sıralarında kaybolan inekleri arayan çoban Fahrullah Akdemir ile amcasının oğlu olan Aykut Akdemir'in peşinden gitti. Köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki meraya giden Berat Akdemir, çoban ve amcasının oğlunun bulduğu 2 ineği köye getirirken kayboldu. Çoban ve amcasının oğlu tarafından aranan Akdemir, bulunamayınca ailesine haber verildi. Yapılan aramalar sonucu çocuğun izine rastlanmazken, bölgeye AFAD, jandarma, komando ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre köylülerin de katılımı ile Berat Akdemir'in yaklaşık 200 kişi tarafından aranması devam ediyor. DRONE İLE DE ARANIYOR Gözü yaşlı baba Cevat Akdemir, "Dün saat 16.30 sıralarında sürü köye geldi. Fakat bize ait hayvanlardan bazıları eksikti. Çoban Fahrullah Akdemir ve yine yakınımız olan Aykut Akdemir hayvanları aramaya gitti. Bir süre sonra oğlum Berat da peşlerinden gitmiş. Bu sırada göletin yanında 2 büyükbaş hayvanı bulmuşlar. Fahrullah ve Aykut oğluma bu hayvanları köye götürmesini onların da geri kalanları aramaya devam edeceğini söylemiş. Fakat bir süre sonra aynı hayvanları gören Fahrullah ve Aykut, oğlum Berat'ın kalbolduğunu anlamış. Etrafı arayıp bulamayınca bize haber verdiler. Biz de bulamayınca birçok arama ekibi köye geldi. Jandarma insan ısısına duyarlı drone ile de arama yapıyor. Dalgıçlar derede arama yaptı ama bulamadı. Ne oldu anlamadık. Arama çamışmaları devam ediyor" diye konuştu. Oğlunun çok gezen biri olmadığını söyleyen anne Südret Akdemir ise "Ne olur yavrumu bana bulun. O çevreyi pek bilmez. Çok gezen biri değildi. Bir yere gittiğinde elimizden tutardı" dedi.