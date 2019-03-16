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(Görüntülü) İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı 3 yaralı

Yavuz YILMAZ İNEGÖL- Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü...

Yavuz YILMAZ İNEGÖL- Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Aytekin Y.(49) idaresindeki 16 KAP 77 plakalı motosiklet, aynı yöne seyir halinde olan Rüstem S. (49) idaresindeki 16 KNC 61 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucunda motosikletin sürücüsü Aytekin Y., ile otomobilde bulunan yolcular Gülnara S.(41) ile Hamide S.(39) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Develet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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