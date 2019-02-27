(Görüntülü) İmamoğlu'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30'da İmamoğlu çevre yolu sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Sürücü Ahmet Yılmaz (77) yönetimindeki...
27 Şubat 2019 Çarşamba 15:26
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30'da İmamoğlu çevre yolu sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Sürücü Ahmet Yılmaz (77) yönetimindeki 01 AF 422 plakalı otomobille tali yoldan ana yola çıkarken, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 EV 483 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan Ahmet Yılmaz, kaldırıldığı İmamoğlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer araçtaki 3 kişi ise yaralı olarak çeşitli hastanelere götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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