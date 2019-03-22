(Görüntülü) İlhan Şeşen'in evine giren hırsızlar yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () İSTANBUL'da aralarında sanatçı İlhan Şeşen'in evinin de bulunduğu 8 eve girerek cep telefonu, bilgisayar kol saati gibi eşyalar çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yakalandıklarında çaldıkları kol saatlerini takarak kullandıkları ortaya çıktı. İLHAN ŞEŞEN VE EŞİNİ UYURKEN SOYMUŞLAR Kadıköy, Fenerbahçe, Mahur sokak üzerinde 12 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olayda sanatçı İlhan Şeşen'in evine sabaha karşı giren hırsızlar, sanatçı ve eşinin içerde uyuduğu sırada evde bulunan cep telefonu ve iki adet bilgisayarı alarak kaçmışlardı. Yapılan incelemede evinin kapısının kilitlenmediği, şüphelilerin bir kredi kartı kullanarak kapıyı açtıkları ortaya çıkmıştı. POLİS ŞÜPHELİLERİ KISA SÜREDE YAKALADI Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini incelerken, aynı eşkaldeki kişilerin Üsküdar, Maltepe ve Şişli'de de hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Polis yaptığı incelemede daha önceden polise geliş kaydı bulunan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheliler Efrahim G. (19), Kadir Ç.(30), Metin K.(19) ve Süleyman Ç.(26) gözaltına alındı. DAHA ÖNCE DE DEFALARCA YAKALANMIŞLAR Şüphelilerin ev hırsızlığı suçundan daha öncede çok sayıda polis geliş kayıtları bulunduğu tespit edildi. Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin kiraladıkları araçlarla dolaştıkları, girdikleri evlerde mağdurlar içerde uyurken büyük bir rahatlıkla hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı öğrenilen şüphelilerin, yakalandıklarında evlerden çaldıkları kol saatlerini kollarına takarak kullandıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.