(Görüntülü) İlaçlı fındıkla soyguna 4 yıl hapis (Arşiv)

ANTALYA'da, ilaçlı fındık, çay, sigara ve bisküviyle uyuttuğu 4 kişinin üzerindeki eşyaları yağmalayan Seyfi Sevil (67), 4 yıl hapse mahkum edildi. Muratpaşa ilçesi Defterdarlık Caddesi'ndeki C.O.'nun iş yerine 26 Kasım 2018 tarihinde giden Seyfi Sevil, alışveriş bahanesiyle işletme sahibiyle bir süre konuştu. Sevil, bu sırada işletme sahibi C.O.'ya elindeki fındıktan ikram etti. Sevil, yediği fındığın etkisiyle uyuyan işletme sahibinin üzerindeki para ve ziynet eşyalarını alıp kaçtı. Uyandığında soyulduğunu anlayan C.O.'nun şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Seyfi Sevil'i, 18 Ocak 2019 akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesinde özel halk otobüsünde yakaladı. Üzerinden bir miktar ilaçlı fındık ve 3 bin 310 TL çıkan Sevil'in, 7 suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Seyfi Sevil'in hazırladığı ilaçlı fındık, çay, sigara ve bisküvi ile M.D., E.Y. ve B.Ö.'yü de uyutup soyduğu tespit edildi. Şüphelinin üzerinde ele geçirilen ve delil torbasına konulan fındıkları jiletle ortadan ikiye böldüğü, içine toz haline getirdiği uyku hapı koyduktan sonra yeniden yapıştırdığı belirlendi. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Seyfi Sevil ve avukatı katıldı. Duruşmada ifadeleri okunan şikayetçilerden B.Ö'nün, parkta otururken yanına gelen sanığın kendisine önce ceviz, ardından bisküvi ikram ettiğini, bunları yedikten sonra bayıldığını söylediği belirtildi. Bir süre sonra uyandığında parmağındaki yüzüğün olmadığını fark eden mağdurun polisi arayarak şikayette bulunduğu kaydedildi. Şikayetçi E.Y'nin ise ifadesinde, Konyaaltı Caddesi'ndeki parkta otururken yanına gelen Sevil'in ısrarı üzerine verdiği fındıklardan yediğini anlattığı vurgulandı. Parktaki çimlerde baygın halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığını aktaran E.Y'nin, içinde 215 lira bulunan cüzdanı çalındığı için sanıktan şikayetçi olduğu bildirildi. Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemede, jiletle ortadan ikiye kesilen fındıkların ve kaymaklı bisküvinin içine konulan toz haline getirilmiş beyaz renkli maddenin, eczanelerde yeşil reçeteyle satılan bir ilaç olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Sanık Seyfi Sevil, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi. Mahkeme heyeti sanığı, 'bedensel bakımdan kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma' suçundan 4 yıl hapse mahkum etti.