Haber: Müslim SARIYAR - İSTANBUL FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ'nün 'mahrem imamları'yla irtibatta olduğu belirlenen 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 2 teğmen, 29 astsubay, 2 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
(Görüntülü) İl Jandarma Komutanlığ'nda görevli 41 askere gözaltı kararı (1)
Haber: Müslim SARIYAR - İSTANBUL FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın...
07 Aralık 2018 Cuma 09:21
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