(Görüntülü) İkinci el eşya mağazası küle döndü

ÇORUM'da ikinci el eşya satışı yapılan iş yeri, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.



Kentte Gülabibey Mahallesi'nde Irak uyruklu bir kişiye ait ikinci el eşya satışı yapılan mağaza, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yoldan geçenlerin yangını fark edip bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettiği alevleri söndürdü. Çıkan yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.