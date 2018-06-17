Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: Yüzbaşı Şehit...

(Görüntülü) İki katlı evin çatısından yükselen alevler mahalle halkını korkuttu

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, () DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde bir evin çatısında çıkan yangın, mahalle halkını korkuttu. Duman gökyüzünü kaplarken, evden yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından başka binalara...

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, () DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde bir evin çatısında çıkan yangın, mahalle halkını korkuttu. Duman gökyüzünü kaplarken, evden yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından başka binalara sıçramadan güçlükle söndürüldü. Bugün saat 15.00 sıralarında, Siteler Mahallesi'nde Serdar Akyıldız'a ait iki katlı bağımsız evin çatısında yangın çıktı. Evin çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri gönderildi. Çatı katından yükselen alevler mahalle halkını korkuturken, itfaiye ekipleri, yangına su sıkarak müdahale etti. Polis ekipleri yangının yakındaki diğer binalara sıçramaması için geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evin çatı katı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325