(Görüntülü) İki katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi

Faruk ÇARK BAYINDIR (İzmir), () İZMİR'in Bayırdır ilçesinde, iki katlı bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evdeki 1'i Alzheimer hastası 4 kişi dışarı kaçarak canlarını kurtarırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Evin önünde park halindeki bir otomobil ise sahibine ulaşılamayınca çevredekiler tarafından sürüklenerek yanan binadan uzaklaştırıldı. Kurt Mahallesi Hacı Hafız Sokak'taki iki katlı bir evde bugün saat 13.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Salonda başaldığı belirlenen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Bu sırada mutfakta yemek yiyen ev sahibi Alzheimer hastası 74 yaşındaki İsmail Tarkun, eşi 73 yaşındaki Saliha Tarkun ve oğlu ile gelini alevleri son anda farkederek dışarı çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahale etti. Bu sırada evin önünde park halinde olan ve sahibine ulaşılamayan bir otomobil, alevlerin sıçrama ihtimaline karşı çevredekiler tarafından sürüklenerek yolun karşı tarafına taşındı. Alevler 1 saatte güçlükle kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi.