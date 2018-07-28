(Görüntülü) İki katlı ev alev alev yandı

DÜZCE?nin Esençam Köyü?nde meydana gelen yangında 2 katlı ev tamamen yandı.

Olay akşam saatlerinde Merkeze bağlı Esençam Köyü?nde meydana geldi. Nevzat Yandız?a ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören köy halkı durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını uzun süre kontrol altına alamadı. Rüzgarın da etkisi ile tüm evi kaplayan yangın, yapılan uzun çalışmalar sonrasında söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangında yaralanan olmadı. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.