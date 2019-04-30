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(Görüntülü) İki kardeş arasındaki kavga acı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, zeytinlikten toplanan ürün nedeniyle kavga ettiği ağabeyine kabzasıyla vurduğu tabancanın ateş alması sonucu yengesini çenesinden vurup yaralayan Bekir U. (75), aynı silahı başına ateşleyerek, yaşamına son...

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, zeytinlikten toplanan ürün nedeniyle kavga ettiği ağabeyine kabzasıyla vurduğu tabancanın ateş alması sonucu yengesini çenesinden vurup yaralayan Bekir U. (75), aynı silahı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bekir U.(75) ile ağabeyi Mahmut U.(78) arasında sırayla topladıkları zeytinlikteki ürünü kimin alacağı konusunda tartışma çıktı.  Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bekir U., tabancasının kabzasıyla ağabeyine vurdu. Ancak tabanca ateş aldı. Mermi beraberlerinde bulunan Şefika U.'nun çenesine isabet etti. 

Yengesini kanlar içinde görünce öldüğünü zanneden Bekir U. hızla  olay yerinden kaçıp, evine gitti. Bekir U., burada tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Şefika U. ve Mahmut U. ambulansla kaldırıldıkları Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Bekir U.'nun cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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