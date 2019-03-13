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(Görüntülü) İki aile arasında baltalı, sopalı kavga: 11 yaralı

KÜTAHYA’da akraba iki aile arasında geçmişe dayalı bir husumet nedeniyle balta, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3’ü kadın 11 kişi yaralandı. Olay saat 23.00 sıralarında İnköy Mahallesinde meydana geldi. Aynı sokakta...

KÜTAHYA’da akraba iki aile arasında geçmişe dayalı bir husumet nedeniyle balta, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3’ü kadın 11 kişi yaralandı.

Olay saat 23.00 sıralarında İnköy Mahallesinde meydana geldi. Aynı sokakta oturan akraba iki aile bireyleri arasında geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, çıkan olaylarda akrabalar birbirlerine balta, taş, sopa ve silahla saldırdı.

Kavgada Ahmet Pul silahla bacağından, İbrahim Ekici, Hüseyin Ekici, Halil Ekici, Havva Ekici, Zahide Ekici ile diğer taraftaki Yunus Öztürk, Fatma Öztürk, Bekir Öztürk, Mehmet ve Ahmet Dal taş, sopa ve balta ile vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Bu arada jandarma ekipleri yeni bir olay yaşanmaması için mahallede güvenlik tedbirleri aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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