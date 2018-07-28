(Görüntülü) Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

VALİ VEKİLİNDEN AÇIKLAMA



Iğdır'da PKK'lı teröristlerin saldırısıyla ilgili Vali Vekili Kemal Duru açıklama yaptı. Nurettin Karadeniz'in cenazesinin getirildiği hastaneye gelen Vali Vekili Duru, "Korhan Yaylası'ndaki su problemini çözmek için haraket eden İl Özel idaresi ekibine, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen mayına basılması sonucu ve akabinde uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi sonucu operatörümüz Nurettin Karadeniz şehit olmuştur. Karadan ve havadan operasyon sürüyor. Iğdır'ın ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

