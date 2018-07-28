(Görüntülü) Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit (2)

ŞEHİT İŞÇİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI



Iğdır'ın Korhan Yaylası yolu Kadı tepe mevkiinde İl Özel İdaresine ait pikabın teröristlerin yola döşediği mayına basması ile patlaması ve ardından açılan ateş sonucu şehit olan kepçe operatörü Nurettin Karadeniz için cenaze töreni düzenlendi. İl Özel İdaresi ek binasında yapılan cenaze törenine Vali Vekili Kemal Duru, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, İl Genel Meclis Başkanı Kurban Oluz, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, MHP İl Başkanı Ersoy İçer ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından şehit işçi için dua edildi.



Törende konuşma yapan Vali Vekili Kemal Duru, "Bugün bir sivil kahramanımızı ebediyete uğurlamak için toplandık. Bu memleketin kahramanları bitmez elhamdülillah. Başkasının çocukları anasız babasız kalmasın diye kendi çocuklarını öksüz yetim bırakan insanlara 'kahraman' denir. Bunun askeri, polisi, sivili olmaz. Hepsi bizim için bir kahramandır. Bugün de ilimiz Ağrı Dağı, Korhan Yaylasındaki su arızasını gidermek için yola çıkan üç kahramanımız vardı. Hain bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen mayına basılması ve akabinde uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi sonucu kahramanımız operatörümüz Nurettin Karadeniz bu devletin bekası için şehit olmuştur. Devletimiz güçlüdür. Mücadelemiz sürecektir" diye konuştu.



İl Özel İdare Genel Sekreteri Ferhat Akkuş ise şunları söyledi:



"Arkadaşımız Nurettin Karadeniz her zaman olduğu gibi bu sabahta arkadaşlarıyla kırsalda yaşayan vatandaşların sorunlarını çözmek için yola koyuldu. Maalesef kalleş hain terör örgütü tarafından sırtından vurularak şehit edildi. Asker ve polisimizin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen bu hain terör örgütü arkadaşımızı katlettiler. Acımız büyük. Hain terör örgütü belki bu saldırı ile bir iş yaptığını düşünüyordur. Ama biz bu olayın ardından yılmadan görevimiz daha istekle, şevkle yapacağız. Ama onlar amaçlarına ulaşamayacaktır."



Terör saldırısını yaşayan TIR şoförü Murtaza Polat da, "Meşeye yaklaşınca mayın patlaması oldu. Ölen arkadaşım önümüzdeki pikaptaydı. Arkadaşım da ben de indim. Nurettin’e 'bir şeyin var mı?' diye seslendim, eliyle 'yok' diye işaret etti. O anda yukarıdan meşeden silahla ateş edilmeye başlandı. Nurettin de ben de koşmaya başladım. Sırtından vuruldu herhalde, bana da ateş ettiler. Kayalıkların arkasına geçerek saklanıp kaçtım. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum" dedi.



Nurettin Karadeniz’in cenazesi memleketi Kars'ın Selim ilçesine gönderildi. Karadeniz yarın öğlen namazında Selim'e bağlı Oluklu köyünde toprağa verilecek. Kepçe ve TIR ise olay yerinden İl Özel İdare araç garajına çekildi.