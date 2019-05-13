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(Görüntülü) İftar vakti taş ocağındaki patlamada 4 işçi yaralandı (2)

ARDAHAN’da iftar saatinde taş ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralandı. Olay, saat 19.15 sıralarında merkeze bağlı Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş.’ye ait taş ocağında meydana geldi. Taş ocağında henüz...

ARDAHAN’da iftar saatinde taş ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 19.15 sıralarında merkeze bağlı Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş.’ye ait taş ocağında meydana geldi. Taş ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada işçiler Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı 4 işçi Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçiler, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edildi.

Hastaneye gelen Vali Mustafa Masatlı, başhekim Birand Taneri’den bilgi aldı. Patlamanın sebebinin henüz belli olmadığını belirten Masatlı, yaralanan işçilerin vücutlarında ciddi oranda yanıklar oluştuğu bilgisini verdi. Vali Masatlı, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

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