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(Görüntülü) İddiaya girip çıktıkları kale surlarında mahsur kaldılar

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM'da yaşları 17 ile 20 arasında değişen dört genç kale surlarında mahsur kaldı. Telefonla yardım isteyen gençler, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Kale Mahallesi'nde bulunan Tarihi...

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM'da yaşları 17 ile 20 arasında değişen dört genç kale surlarında mahsur kaldı. Telefonla yardım isteyen gençler, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kale Mahallesi'nde bulunan Tarihi Çorum Kalesi'nde meydana geldi. Çorum Kalesi'ne giden bir grup genç, kalenin surlarına çıkmak için aralarında iddiaya girdi. Gençlerden 4'ü yaklaşık 8 metre yükseklikteki surlara çıktı. Diğer grup ise bölgeden uzaklaştı.  Surlara çıkan gençler bu kez aşağıya inemeyince burada mahsur kaldı. Daha sonra 155 Polis İmdat hattını arayan gençler, yardım istedi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Gençler itfaiye merdiveni ile bulundukları yerden indirildi. Dört genç ifadeleri alınmak üzere polis tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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