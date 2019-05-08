(Görüntülü) İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı: 3 yaralı
DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki egzoz tamirhanesinde, içinde kimyasal madde bulunan varilde sıkışan gazın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Samanlık Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde bulanan Mehmet...
08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:09
DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki egzoz tamirhanesinde, içinde kimyasal madde bulunan varilde sıkışan gazın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Samanlık Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde bulanan Mehmet Küçükşahal'a ait egzoz tamirhanesinde meydana geldi. Tamirci Küçükşahal, işyerinde bulunan varili açmaya çalıştığı sırada, patlama meydana geldi. Patlamanın sesi ilçe merkezinden de duyuldu. Olayda tamirci Küçükşahal ile tamirhanede bulunan Bekir Kaykın ve Ramazan Çineli yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, tamirhanenin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, tamirhanede ve patlamaya sebep olan varilde inceleme yaptı. Patlayan varilin içerisinde, boya temizlemede kullanılan kimyasal metilen klorid maddesi bulunduğu ve açılmaya çalışıldığı sırada sıkışan gazın patladığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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