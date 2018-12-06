BOLU'da, TEM yolunda durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan Mazlum E.'nin (18) üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı ve ayakkabısının içine koyduğu 1 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun Bolu geçişinde yaptığı uygulamada yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, otobüste yolcu olarak bulunan Mazlum E.'nin tavırlarından şüphelenerek üzerinde arama yaptı. Mazlum E.'nin iç çamaşırı ve ayakkabısının tabanında saklı olan 1 kilo 200 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan Mazlum E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü) İç çamaşırı ve ayakkabısının tabanından 1 kilo 200 gram eroin çıktı
BOLU'da, TEM yolunda durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan Mazlum E.'nin (18) üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı ve ayakkabısının içine koyduğu 1 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele...
06 Aralık 2018 Perşembe 13:08
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