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(Görüntülü) Hurdaya dönen otomobillerden yaralanmadan çıktılar

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya dönerken, kazada yaralanan olmadı. Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynel Abidin Fırat yönetimindeki...

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya dönerken, kazada yaralanan olmadı. Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynel Abidin Fırat yönetimindeki 02 KL 997 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 02 KC 588 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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