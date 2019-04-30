(Görüntülü) Hurdaya dönen otomobillerden yaralanmadan çıktılar
ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya dönerken, kazada yaralanan olmadı. Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynel Abidin Fırat yönetimindeki...
30 Nisan 2019 Salı 11:55
ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya dönerken, kazada yaralanan olmadı. Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynel Abidin Fırat yönetimindeki 02 KL 997 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 02 KC 588 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.