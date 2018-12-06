GAZİANTEP'ten lüks otomobille Kahramanmaraş'a gelip, bir kamyonun yakıt deposundan hortumla 30 litre motorin çeken 2 kişi, suçüstü yakalandı. Doğukent Mahallesi'nde park halindeki kamyondan hortum yardımıyla bidonlara motorin aktarıldığını gören vatandaşlar polisi aradı. Bildirilen adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Veysel Y. (30) ve Cuma A.'yı bidonlardaki motorini kendi otomobillerine aktarmak isterken yakaladı. Kamyonun yakıt deposundan hortuöla 30 litre mazot çektikleri belirlenen 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü) Hortumla 30 litre motorin çektiler
GAZİANTEP'ten lüks otomobille Kahramanmaraş'a gelip, bir kamyonun yakıt deposundan hortumla 30 litre motorin çeken 2 kişi, suçüstü yakalandı. Doğukent Mahallesi'nde park halindeki kamyondan hortum yardımıyla bidonlara motorin aktarıldığını...
06 Aralık 2018 Perşembe 16:52
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.