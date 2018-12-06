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(Görüntülü) Hortumla 30 litre motorin çektiler

GAZİANTEP'ten lüks otomobille Kahramanmaraş'a gelip, bir kamyonun yakıt deposundan hortumla 30 litre motorin çeken 2 kişi, suçüstü yakalandı. Doğukent Mahallesi'nde park halindeki kamyondan hortum yardımıyla bidonlara motorin aktarıldığını...

GAZİANTEP'ten lüks otomobille Kahramanmaraş'a gelip, bir kamyonun yakıt deposundan hortumla 30 litre motorin çeken 2 kişi, suçüstü yakalandı. Doğukent Mahallesi'nde park halindeki kamyondan hortum yardımıyla bidonlara motorin aktarıldığını gören vatandaşlar polisi aradı. Bildirilen adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Veysel Y. (30) ve Cuma A.'yı bidonlardaki motorini kendi otomobillerine aktarmak isterken yakaladı. Kamyonun yakıt deposundan hortuöla 30 litre mazot çektikleri belirlenen 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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