(Görüntülü) Hırsızlıktan tutuklandı, 'Adam öldürdüm' dedi

KAHRAMANMARAŞ'ta hırsızlık yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hasan K. (19), kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Cinayet var, adam öldürdüm" dedi. Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir eve 26 Şubat'ta giren 2 kişi, duvarda asılı televizyonu aldıktan sonra, kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, televizyonu, hırsızlıktan kaydı olan Hasan K.'nin arkadaşı F.D. (16) birlikte çaldığını tespit etti. Şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve Hasan K., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ederek televizyonun kendi evinde olduğunu söyledi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hasan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasan K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine konuldu. Hasan K., hastaneden çıkışta gazetecilerin "Televizyonu neden çaldın, bir şey söyleyecek misin?" sorusuna "Cinayet var, adam öldürdüm" dedi. Televizyon sahibine teslim edilirken, F.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.