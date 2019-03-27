(Görüntülü) Hırsızlık suçundan gözaltına alındı, doğumhaneye götürüldü

Yavuz YILMAZ-İNEGÖL- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 5 kişilik hırsızlık çetesi polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca neticesinde yakalandı. Şüphelilerden, 9 aylık hamile olan Songül G., gözaltına alınacağı sırada doğum sancısı geldiğini söyleyince, karakola değil doğumhaneye götürüldü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 20 gün önce bir evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlık çetesi kayıplara karıştı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, şüphelilerin bugün akşam saatlerinde 37 DL 062 plakalı otomobil ile seyir halinde olduklarını tespit etti. Şüphelerin aracını takibe alan ekipler dur ihtarında bulundu. Yaşanan kovalamaca neticesinde durdurulan araçtaki Songül G.,(28), Savaş S.(26), Handan U.,(26), Nehir K.(25), ile Yılmaz G. (30), gözaltına alındı. KARAKOLA DEĞİL DOĞUMHANEYE GİTTİ Gözaltına alınan 5 şüpheli, polis otosuna bindirildikleri sırada 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Songul G., doğum sancısının geldiğini iddia ederek fenalaştı. Songül G., polis ekiplerinin çağırdığı 112 acil servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Songül G., doğumhaneye alınırken diğer 4 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ayrıca şüphelilerden Handan U.'nun da 7 aylık hamile olduğu belirtildi.