(Görüntülü) Hırsızlık parasıyla uyuşturucu alan 3 şüpheli tutuklandı

Fatih POYRAZ/ANKARA, () - ANKARA’da uyuşturucu madde satın almak için hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi,çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya’da 20 Nisan’da bir iş yeri ve 2 eve girerek hırsızlık yapan E.E., M.Ç. ve M.C.K.’yı güvenlik kameralarından tespit etti. Polis, çaldıkları değerli eşyaları satarak uyuşturucu madde temin ettikleri belirlenen 3 şüpheliyi 6 sgün sonra yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.