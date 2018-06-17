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(Görüntülü) Hırsızlık için evlere girmeye çalıştıkları iddiasıyla 5 kişiye linç girişimi

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/HARRAN (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, sahipleri bayram ziyaretinde olan evlere hırsızlık yapmak için girmeye çalıştıkları iddia edilen 5 kişi, mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi....

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/HARRAN (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, sahipleri bayram ziyaretinde olan evlere hırsızlık yapmak için girmeye çalıştıkları iddia edilen 5 kişi, mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Dövülerek ve tüfekle açılan ateşle yaralanan 5 kişi hastanede tedaviye alındı. Olay, öğleden sonra Harran ilçesine bağlı Damlasu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K., Ekrem Y., Ahmet K., Mahmut K., ve Kemal K., Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarına ziyarete giden kişilerin evlerine hırsızlık amacıyla girmeye çalıştı. Bunu fark eden mahalle sakinleri, 5 kişiyi tekme- tokat saldırıp linç girişiminde bulundu. Kimliği belirlenemeyen 1 kişinin tüfekle ateş açması sonucu da vücutlarına saçmalar isabet eden 5 kişi, çevredekilerin ihbarıyla gelen güvenlik görevlileri tarafından linçten kurtarıldı. Hırsızlık yapacakları iddia edilen yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ise mahallede inceleme yaptı.

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