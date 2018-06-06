Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),()Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki ayrı hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. İlk olay Dumlupınar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bir işyerinde gerçekleşti. Gündüz vakti işyerinin önünden geçen bir kişi dışarıda duran iki teneke yağı kaparak uzaklaştı. Bir diğer hırsızlık girişimi ise Sakarya Mahallesi Bağkur apartmanlarının bulunduğu yerde sahurda meydana geldi. Sahurda işyeri sahibi içeride bulunduğu sırada kapalı işyerine 3 maskeli kişi girmeye çalıştı. İş yeri sahibi güvenlik kamerasından gördüğü hırsızları korkutmak için elinde bulunan ruhsatlı tüfeğine fişek koydu. Bunu fark eden hırsızlar apar topar kaçtılar.
(Görüntülü) Hırsızlar güvenlik kamerasında
Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),()Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki ayrı hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. İlk olay Dumlupınar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bir işyerinde gerçekleşti. Gündüz vakti işyerinin önünden...
06 Haziran 2018 Çarşamba 18:28
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