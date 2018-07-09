Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun
Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı...
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Japonya’da yağmur felaketi
Japonya’da yağmur felaketi
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne ve oğlu öldürüldü
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne...

(Görüntülü) Hilvan'da saman yüklü TIR yandı

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeyken üzerindeki saman yükünün elektrik tellerine çarpması sonucu alev alan TIR, yandı. TIR'ın patlayan lastikleri paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.  Hilvan'dan...

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeyken üzerindeki saman yükünün elektrik tellerine çarpması sonucu alev alan TIR, yandı. TIR'ın patlayan lastikleri paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. 

Hilvan'dan dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya gitmek için yola çıkan 34 GN 9529 plakalı TIR'ın taşıdığı saman, Kepirhisar Mahallesi yakınlarına geldiğinde yol üzerinden geçen elektrik telleriyle temas etti. Tellerden çıkan kıvılcımlar samanı tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayılırken, ismi öğrenilemeyen sürücü, aracı yolun kenarına çekip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin sardığı TIR'ın lastikleri peş peşe patlayınca çevrede panik yaşandı. 

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla söndürülen yangında, TIR kullanılmaz hale geldi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325