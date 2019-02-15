Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen, 90 santimetre uzunluğundaki kadın ve erkek figürlü heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak isteyen İ.K., jandarma operasyonuyla yakalandı. Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derince'ye bağlı Çenedağ Mahallesi'nde oturan İ.K.'nin evinde sakladığı ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak istediği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İ.K.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada; 90 santimetre uzunluğundaki sütunun üzerinde, birbirine sarılan kadın ve erkek figürlü heykel ele geçirildi. İ.K., gözaltına alınırken, heykele de el koyuldu. Heykelin, Müze Müdürlüğü yetkililerince inceleneceği belirtildi.
(Görüntülü) Heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak isterken yakalandı
Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen, 90 santimetre uzunluğundaki kadın ve erkek figürlü heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak isteyen İ.K., jandarma operasyonuyla...
15 Şubat 2019 Cuma 12:33
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