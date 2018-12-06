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(Görüntülü) HDP Şanlıurfa il binasına operasyon; 40 gözaltı (3)

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK propagandası yapıldığı gerekçesiyle HDP il binasına polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 40 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah...

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK propagandası yapıldığı gerekçesiyle HDP il binasına polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 40 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde bir süre önce açlık grevi başlatan Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Leyla Güven'e destek için salı günü aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu bir grup partili, 3 günlük açlık grevi başlattı. Bugün öğle saatlerinde polisi arayan bazı kişilerin, parti binasından sık sık terör örgütü ve elebaşı lehine slogan atıldığını bildirmesi üzerine ekipler, Ahmet Bahçıvan İş Merkezi'ndeki HDP il binasına gitti. Burada yapılan kontrolde, terör örgütü ve elebaşı lehine slogan atıldığı saptanınca il binasına polisler tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda; slogan attığı belirlenen, aralarında HDP'li il yöneticilerinin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Yaşananlara tepki gösteren HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, "Yüzlerce polis eşliğinde parti üyemiz 40 kişi, gözaltına alındı. Bunların amacı, bu şehirde bize seçim yaptırmamaktır; ama biz yerel yönetimlerde seçimlere gireceğiz. Siyasi faaliyetlerimizi devam edeceğiz. Onların korkulu rüyası olmaya devam edeceğiz" dedi. Polis ekiplerinin HDP il binasında yaptığı aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel dokümana ise el koyuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyette sorgulandığı belirtildi.

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