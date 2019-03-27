(Görüntülü) HDP mitinginde gözaltına alınan 8 kişi adliyede
İZMİT'te düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi. Geçen pazar günü, İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen HDP mitinginde...
27 Mart 2019 Çarşamba 16:48
İZMİT'te düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi. Geçen pazar günü, İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Polisin slogan atan 2 kişiyi gözaltına alması sonrasında mitinge katılanlar ile ekipler arasında arbede çıktı. Polis, mitingde bölücübaşı lehine slogan atan toplam 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.