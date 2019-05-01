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(Görüntülü) Hazro'da araç parkı kavgası: 3 ölü, 2 yaralı (3)

KAVGADA BABA VE 2 OĞLU ÖLDÜ Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Eski PTT Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında bakkal ve kahve işleten iki esnaf arasında çıkan kavganın, bakkala malzeme getiren aracın yolu kapatması nedeniyle çıktığı...

KAVGADA BABA VE 2 OĞLU ÖLDÜ

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Eski PTT Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında bakkal ve kahve işleten iki esnaf arasında çıkan kavganın, bakkala malzeme getiren aracın yolu kapatması nedeniyle çıktığı belirlendi. Kavgada ölenlerin ise Recep Çiçek ile oğulları Sercan (29) ve Selçuk Çiçek (31) olduğu tespit edildi. Kavgada Gökmen ve Mehmet Eyüpoğlu ise yaralandı. 

Çıkan kavganın ardından olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları Hazro Devlet Hastanesi'ne götürerek, tedaviye alındı. Hastanenin acil servisinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı caddeyi şeritle kapatarak, delil araması yaptı. Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
 

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