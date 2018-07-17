(Görüntülü) Havuzda kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle sevk edildi

MALATYA'nın Darende ilçesinde yüzme havuzuna girdiği sırada kalp krizi geçiren Memiş Gürbüz (63), ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.



Olay, öğle saatlerinde Somuncu Baba Külliyesi havuzunda meydana geldi. Memiş Gürbüz, yüzme havuzuna girdiği sırada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gürbüz, ilk olarak Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Memiş Gürbüz için 112 komuta merkezinden ambulans helikopter talep edildi. Durumu ağır olan Memiş Gürbüz, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gürbüz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.