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(Görüntülü) Hastanede silahlı kavga: 1'i polis, 7 yaralı

İZMİR'in Urla ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında, Urla Devlet Hastanesi'nde karşılaşması üzerine çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 1'i polis, 7 kişi yaralandı. Olay,...

İZMİR'in Urla ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında, Urla Devlet Hastanesi'nde karşılaşması üzerine çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 1'i polis, 7 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Urla Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki ailenin fertleri, hastanede karşılaşınca, tartışmaya başladı . Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar akrabalarına haber verdi. Bunun üzerine Urla Devlet Hastanesi'nde toplanan iki grup arasında çıkan kavgada silahlar da kullanıldı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, hastane polisleri de müdahalede bulundu. Olayda, müdahale etmek isteyen hastane polisi Hasan Ak ile taraflardan 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale aynı hastanede yapıldı. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine gelen polis ve jandarma ekipleri çevrede ve hastane girişinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Tedaviye alınan yaralılardan polis memuru Hasan Ak'ın pompalı tüfekten çıkan saçmaların koluna isabet etmesi sonucu hafif yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ağır yaralanan 2 kişi ise Urla Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, husumetli iki gruptan birinin aynı hastanede tedavi gören hamile yakını ise güvenlik gerekçesiyle İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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