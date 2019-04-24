(Görüntülü) Hastane yolunda kaza: 5 yaralı
KARAMAN'da hastaneye gitmek için yola çıkanların bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 06.50 sıralarında Karaman- Mersin Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Mustafa...
24 Nisan 2019 Çarşamba 15:53
KARAMAN'da hastaneye gitmek için yola çıkanların bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 06.50 sıralarında Karaman- Mersin Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Mustafa Sakür (19) 70 DE 906 plakalı otomobiliyle, Kezban Sakür (68), Recep Sakür (17), Abidin Gezer (54) ve Ayşe Gezer'i (55), Karaman Devlet Hastanesi'ne götürmek için Elmadağ köyünden yola çıktı. Ancak Sakür'ün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Sakür ile Kezban Sakür, Recep Sakür, Abidin Gezer ve Ayşe Gezer yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Gezer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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