(Görüntülü) Hastane bahçesinde iş makinesiyle hurda temizliğinde köpeği yaraladılar

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde, sokak köpeklerinin barınağı haline gelen hurda depolama alanında, iş makinesiyle temizlik yapıldığı sırada köpeklerin kulübesi parçalandı ve yavru köpek yaralandı. Arka bacakları kırılan ve ön patisi kopmak üzere olan köpek veterinerde tedaviye alınırken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde tel örgüyle çevrilerek hurda malzemelerin depolandığı alan ve çevresi, zamanla sokak köpeklerinin barınağı haline geldi. Hastane yönetimi, iddiaya göre çevre kirliliğine yol açtığı için hurdalık çevresinde, 5 köpeğin yaşadığı alanda temizlik yaptırdı. Belediye ekiplerinin iş makinesiyle yaptığı temizlik sırasında köpeklerin yaşadığı ahşap kulübe parçalandı ve bir yavru köpek de yaralandı. Belediye ekiplerinin alandan ayrılması ardından durumu fark eden çevredeki hayvanseverler, yaralı köpeği can çekişirken buldu. Hayvansever Gülru Öztunç'un veteriner kliniğine götürdüğü köpeğin arka bacaklarında kırık saptanırken, ön patilerinin de parçalandığı belirlendi. Yavru köpek tedaviye alındı.

'HAYVANLARIN KİMSEYE ZARARI YOKTU'

Gülru Öztunç, hastane yönetiminin köpeklerin orada yaşamasını istemediğini ileri sürerek, Genelde şikayetleri, 'Hayvanlar havlıyor, bize zarar verebilir' şeklinde oluyordu. Onlara yemek vermiyorlar ki onlar orada barınmasın. Sabah 09.00 sıralarında hastane yönetimi tarafından çağırılan belediyenin iş makinesi hayvanların bulunduğu yeri temizlerken bu durum olmuş. Hayvanları görmemeleri imkansız. Büyük bir kulübeleri var orada. Hayvanlar da ezildikleri için bağırmaya başladı. Ben sesleri duyarak gittim ve bu yavruyu yaralı buldum. Hemen veterinere getirdim. Diğerleri çok şükür sağlıklı. Bu hayvanların orada kimseye bir zararı yoktu. Çevredeki bir kaç hayvansever köpekleri besliyorduk dedi.

'SUÇ KAPSAMINA ALINMASI GEREKİYOR'

Veteriner Hekim İlhan Arkadaş Arıcan, köpeğin iş makinesi tarafından ezildiğinin söylendiğini ifade ederek, Ön bileği tamamen paramparça olmuş, az miktarda bir yumuşak doku tutuyor patisini. Bir hafta 10 gün boyunca ilaçlı tedavi olacak. Ondan sonra da 2 ameliyat olması gerekiyor. Zor bir süreç, eskisi gibi yürüyememe ihtimali var. Bu işin artık kabahat kapsamından çıkıp suç kapsamına alınması gerekiyor. İnsanların gözlerini korkutacak cezaların verilmesi gerekiyor diye konuştu.

Hastane yetkilileri ise köpeklerin orada yaşamasından kimsenin rahatsız olmadığını, temizlik sırasında köpeklerin kulübesine kazayla zarar verilmiş olabileceğini söyledi.