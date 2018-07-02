(Görüntülü) Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

SİVAS’ta hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 19.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu, Kılavuz Kavşağı'nda meydana geldi. Çukurbelen mevkisinden Sivas'a hasta getiren Ali İhsan Metin (25) yönetimindeki 58 BL 164 plakalı ambulans ile Birol Ersoy (38) idaresindeki 58 NA 505 plakalı otomobil Sivas-Erzincan karayolu Kılavuz Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Mehmet Urhan (40) yaralandı. Yaralılar ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ambulans içerisinde bulunan hasta ise kaza yerine gelen başka bir ambulansla Numune Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayı ambulans içerisinde bulunan sağlık görevlileri ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.