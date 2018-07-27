(Görüntülü) Halk otobüsü TIR'a çarptı : 1 ölü, çok sayıda yaralı var (1)
SAKARYA'nın Sapanca ilçesi Arifiye mevkiinde halk otobüsü, U dönüşü yapan TIR'a çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.
27 Temmuz 2018 Cuma 12:30
SAKARYA'nın Sapanca ilçesi Arifiye mevkiinde halk otobüsü, U dönüşü yapan TIR'a çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.
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