(Görüntülü) Halil Efe'nin 'Seni çok seviyorum' sözleri babasını intihardan vazgeçirdi

NİĞDE’de inşaat halindeki 15 katlı binanın en üst katında dış cephe iskelesinin üzerine çıkıp, intihara kalkışan Musa D. (40), olay yerine getirilen 10 yaşındaki oğlu Halil Efe'nin, "Baba seni çok seviyorum aşağı in" sözleri üzerine eyleminden vazgeçti. Olay, öğle saatlerinde Eski Fertek yolu üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu ileri sürülen inşaat ustası Musa D., intihar etmek amacıyla çalıştığı inşaat halindeki 15 katlı binanın dış cephe iskelesinin üzerine çıktı. Musa D.'nin mesai arkadaşları, polise haber verdi. Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik ikna çabası sonuçsuz kalınca, olay yerine Musa D.nin oğlu Halil Efe getirildi. Halil Efe D. polis megafonundan babasına, "Baba aşağı in lütfen. Seni çok seviyorum. Korkutma beni. Lütfen aşağı in hadi" diye seslendi. Daha sonra binanın çatısına çıkarılan Halil Efe, hemen alttaki babası Musa D.'ye aynı sözleri söyleyerek intihardan vazgeçirdi. Aşağı indirilen Musa D. sağlık kontrolünden geçirilerek üzere önce hastaneye, ardından da ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.