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(Görüntülü) Haliç'ten erkek cesedi çıktı

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL () HALİÇ'te  suda hareketsiz duran bir kişiyi deniz polisi kıyıya çıkarttı. Kıyıya çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme polisinin yaptığı incelemenin ardından ceset Adli...

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL () HALİÇ'te  suda hareketsiz duran bir kişiyi deniz polisi kıyıya çıkarttı. Kıyıya çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme polisinin yaptığı incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Haliçte balıkçılar 16.30 sıralarında su yüzeyinde hareketsiz bir kişi olduğunu gördü. Durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi suda hareketsiz şekilde duran kişiyi sudan çıkartıp bota  aldı. Deniz polisinin botu Hasköy İskelesi'ne yanaştı.  Kıyıya çıkartılan kişinin  erkek olduğu ve 20-25 yaşlarında olduğu ve  üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. 

Olay yeri inceleme polisinin iskelede ceset üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

 

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