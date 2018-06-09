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(Görüntülü) Halat koptu; 5'inci kattan düşen temizlik işçisi öldü

ADIYAMAN'da, özel bir hastanenin 5'inci katında cam temizlerken halatın kopmasıyla zemine düşen işçi Mehmet Akdağ (24), yaşamını yitirdi. Olay, öğleden sonra Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akdağ, bir özel hastanenin 5'inci...

ADIYAMAN'da, özel bir hastanenin 5'inci katında cam temizlerken halatın kopmasıyla zemine düşen işçi Mehmet Akdağ (24), yaşamını yitirdi. Olay, öğleden sonra Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akdağ, bir özel hastanenin 5'inci katında camları temizlerken, beline bağladığı halatın kopmasıyla beton zemine düştü. Akdağ, hastane personeli tarafından acil servise götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Mehmet Akdağ, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Akdağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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